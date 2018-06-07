Endonezya plastik atığın azaltılması için kolları sıvadı. Hükümet ülkedeki iki büyük İslami organizasyondan plastik kullanımını azaltmasını ve poşet yerine tekrar kullanılabilen çantalar kullanmasını istedi.
Girişimin bir parçası olarak dini liderler ülke genelinde cemaatlere plastik kullanımının zararlarını anlatacak.
Hükümetin çağrı yaptığı İslami organizasyonların 100 milyondan fazla takipçisinin olduğu belirtiliyor.
Endonezya Çin'den sonra denizlerdeki plastik kirliliğine neden olan en büyük ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Endonezya'da iki İslami örgüte "plastik" çağrısı
NTV HaberDünya
Dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya aynı zamanda denizleri en fazla kirleten ülkelerin başında geliyor. Hükümet buna "dur" demek için ülkenin en büyük iki İslami organizasyonuna plastik tüketimini azaltma çağrısı yaptı.
Endonezya plastik atığın azaltılması için kolları sıvadı. Hükümet ülkedeki iki büyük İslami organizasyondan plastik kullanımını azaltmasını ve poşet yerine tekrar kullanılabilen çantalar kullanmasını istedi.