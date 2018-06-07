Endonezya plastik atığın azaltılması için kolları sıvadı. Hükümet ülkedeki iki büyük İslami organizasyondan plastik kullanımını azaltmasını ve poşet yerine tekrar kullanılabilen çantalar kullanmasını istedi.

Girişimin bir parçası olarak dini liderler ülke genelinde cemaatlere plastik kullanımının zararlarını anlatacak.

Hükümetin çağrı yaptığı İslami organizasyonların 100 milyondan fazla takipçisinin olduğu belirtiliyor.

Endonezya Çin'den sonra denizlerdeki plastik kirliliğine neden olan en büyük ikinci ülke konumunda bulunuyor.