Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının lav kubbesinde yol açtığı aşınmanın püskürmeye neden olduğunu ifade etti.



Püsküren yoğun kül ve duman yanardağın kraterinden 1500 metre yüksekliğe çıktı. Lav kütlesi, yanardağın yamacından nehre ulaştı.



Yanardağ bölgesi yakınlarındaki bazı kasabalar kül bulutuyla kaplandı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yetkililer, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını bildirdi.

GEÇEN YIL 51 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Endonezya'da yanardağ alarm sistemi "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 seviyeden oluşuyor.



Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti.



"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.