Epstein dosyalarının dördüncü bölümü açıklandı: "Bill Clinton, Richard Branson ve Prens Andrew'un görüntüleri var"

Trump'ın sözcülerinden Steven Cheung da söz konusu "asılsız suçlamaların yanlış olduğu için geri çekildiğini" söyledi.



Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i savunması planlanan Alan Dershowitz'in avukatları ise Ransome'un "hatalı açıklamalarının panzehiri olarak e-postaların önemli olduğunu" kaydetti.



Branson'ın kurucusu olduğu şirket Virgin Group’un sözcüsü, 2019’da Ransome’un "kasetleri uydurduğunu" söylediği bir röportaja işaret ederek, Ransome’un ifadelerinin "temelsiz ve asılsız" olduğunu ifade etti.



Ransome ise basına yaptığı açıklamada "bu olaydan uzaklaşabilmek için" söz konusu ifadeleri geri almak istediğini ifade etti.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağı dosyasından Prens Anrew'in eski eşi de çıktı Haberi Görüntüle JEFFREY EPSTEİN OLAYI



En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.



Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.



Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.