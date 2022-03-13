Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füze saldırısı

SON DAKİKA HABERİ: ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresi çok sayıda füze ile hedef alındı. Yerek kaynaklar ABD Konsolosluğu'nun hedef alındığını bildirdi. Saldırıda can kaybı olmadı.

Haberler - NTV Haber 13.03.2022 - 04:09

Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füze saldırısı

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Son dakika haberi! Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söyledi.

Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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