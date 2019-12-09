Erdoğan: Afganistan'a yatırımları artırmamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Asya'nın Kalbi İstanbul Konferansında" konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

İstanbul süreci, işleyiş tarzı ile eşsiz bir işbirliği modeli sunuyor. Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor.

Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

NATO müttefikleri olarak Afgan savunma kuvvetlerine katkı taahhüdümüzü geçen hafta Londra'da yineledik.

Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş, ağır bedeller ödemiş bir ülkedir.

Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.

Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla Afganistan'da eğitime desteği sürdürmekte kararlıyız.

Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz.

Uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Geçen sene Cenevre'de kabul edilen Karşılıklı Hesap Verilebilirlik Çerçevesinin uygulanmasında Afgan hükümetince atılmakta olan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

Kaynaklarımızın doğru ve etkin kullanılması için samimi diyaloğa ve koordinasyona ihtiyacımız var.

DEAŞ'la mücadelede ön safta yer alan bir ülke olarak örgütün Afganistan'da zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz.