Nijerya'da Lassa salgını: 4 ayda 156 kişi öldü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak- 28 Nisan'da Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyalete yayıldığı belirtildi.



Bu süre zarfında 857 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle 156 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.



Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.



Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.



Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.