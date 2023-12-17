Erken kalkan insanlar Neandertallerin soyundan geliyor olabilir

Son araştırmalara göre erken kalkmayı seven insanların ataları Neandertaller olabilir.

Vücut saati, genetiğin yanı sıra sosyal ve kültürel normlarla da şekillenen karmaşık bir sistem. Yüz binlerce yıl boyunca Avrupa ve Asya'nın yüksek kesimlerinde evrimleşen Neandertaller, gün ışığındaki mevsimsel değişimlere ilk evrimleşen insanlardan olan Homo sapiens ile karşılaştırıldığında daha iyi adapte olmuş olabilir.



Genom Biyolojisi ve Evrim dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günümüzde varlık gösteren modern insanların ataları gün ışığı saatlerinde daha az çeşitliliğin olduğu Afrika'da, ekvatora yakın enlemlerde evrimleşti.



Çalışmanın yazarları, gün doğumundaki değişikliklere uyum sağlama becerisinin, Afrika'dan kuzeye doğru ilerlerken yaklaşık 40 bin yıl önce nesli tükenen Neandertallerle karşılaşan ve onlarla çiftleşen erken Homo sapiense aktarılmış olabileceğini söyledi.



Bu genetik miras, ister gece kuşu ister sabah kuşu olun, insan vücudu saati ve uyku saatlerindeki çeşitliliği günümüzde etkilemeye devam ediyor.

VÜCUT SAATİ GÜN IŞIĞI SEVİYESİNE UYUM SAĞLIYOR



San Francisco Kaliforniya Üniversitesi'nde doçent olan araştırmacı Tony Capra, "Daha yüksek enlemlerde, değişen mevsimsel ışık seviyelerini daha iyi tahmin edebilen ve buna uyum sağlayacak şekilde değişebilen bir vücut saatine sahip olmak faydalıdır. 'Daha hızlı' çalışan bir saate sahip olmak bu yeteneği kolaylaştırıyor ve bireylerin erken kalkma olasılığını artırıyor." dedi.



Araştırmacıya göre, dünyanın çeşitli yerlerinde gün içinde maruz kaldıkları aydınlık ve karanlık döngülerindeki farklılık vücut saatlerinin doğaya uyumlanmasını sağlıyor.



Çalışmaya katılan araştırmacılar, standart insan ile Neandertallerle yakın akraba olan başka bir antik insan Denisovalıların DNA'sını analiz etti.



Araştırmacılar bugün hayattaki herhangi bir insanın hala Neandertal genetik varyantlarına sahip olup olmadığını ve bunların nasıl işlediğini anlamak için çalışmalar yaptı. Bunun için yüz binlerce insanın genetik bilgilerinin bulunduğu tıbbi veri tabanı olan UK Biobank'a baktılar.



Capra, "Bu, modern insanda kalan Neandertal DNA'larının sabah insanlarında daha yaygın olup olmadığını test etmemizi sağladı." dedi.