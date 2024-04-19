Ermenistan, işgal ettiği dört stratejik köyü Azerbaycan'a iade ediyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu dört stratejik köyü Azerbaycan'a iade etmeyi kabul ettiğini açıkladı.



Ermenistan bu dört stratejik köyü 1990'lı yılların başından beri elinde tutuyordu.



Geçtiğimiz günlerde Rusya, Karabağ'daki Barış Gücü birliklerinin çekildiğini doğrulamıştı.



Barış Gücü askerlerinin 2025'te dolması beklenen görev süresindne önce bölgeden çekilmesi merak uyandırdı.



Bugün Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev 22 Nisan'da bölgedeki sorunları görüşmek için bir araya gelecek.



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