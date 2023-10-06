Ermenistan'ın başkentinde sinagoga saldırı

İsrail basınına göre, Erivan'da bulunan bir sinagoga molotofkokteyli atıldı, camları kırıldı, duvarlarına boyalar sürüldü. Atılan molotofkokteylinin yanmadığı ancak yapının zarar gördüğü aktarıldı.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, saldırıyı "Ermenistan Genç Savaşçıları" isimli bir grup üstlendi. İsrail ve dünya Yahudilerini "Azerbaycan'a destek vermekle" suçlayan grup, yaptığı açıklamada "Yahudiler, Ermeni halkının düşmanıdır." ifadesini kullandı. Söz konusu grup, bu saldırıyı "uyarı" olarak niteledi ve ABD ile Avrupa'daki Yahudi hahamların Azerbaycan yönetimini desteklemeleri halinde "başka ülkelerde de sinagog yakma" tehdidinde bulundu.

SALDIRI KINANDI



Avrupa'daki Hahamlar Konfederasyonu Başkanı Pinchas Goldschmidt ise saldırıyı "tehlikeli" şeklinde tanımlayarak, Ermenistan yönetimine "sinagogların güvenliğinin artırılması ve Yahudi karşıtı saldırının sorumlularının bulunarak adalete teslim edilmesi" çağrısı yaptı.



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak, Ermenistan'da "nefret ve hoşgörüsüzlüğe yer olmadığını" belirtti.

