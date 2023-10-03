Ermenistan Parlamentosu Roma Statüsü'nü onayladı

ERİVAN: PUTİN'İ DEĞİL AZERBAYCAN'I HEDEFLİYORUZ

Bununla birlikte Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü onaylaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ermenistan'a ayak basması halinde tutuklanacağı anlamına geliyor. UCM, Kremlin tarafından reddedilen bir iddiayla, Ukrayna'dan yüzlerce veya daha fazla çocuğu yasadışı yollarla sınır dışı ettiği şüphesiyle Putin hakkında tutuklama emri çıkardı.



Öte yandan, Mart ayında Rusya, Ermenistan'ı UCM'ye katılması halinde bunun ülke için ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmıştı.



Ancak, Erivan'dan yapılan açıklamada Roma Statüsü'nün onaylanmasının, Azerbaycan'ın Ermenistan'la uzun süredir devam eden çatışmada işlediğini iddia ettiği savaş suçlarını ele almayı amaçladığını ve Rusya'yı hedef almadığını açıkladı.