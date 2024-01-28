ESA'nın yeni uzay görevi ile Venüs ilk kez ayrıntılı incelenecek

Avrupa Uzay Ajansı'nın geliştirdiği "EnVision" Venüs kaşifi, gökbilimcilerin sıcak, zehirli gezegenin neden Dünya'ya benzemediğini anlamalarına yardımcı olmak için gezegeni iç çekirdeğinden atmosferinin tepesine kadar ayrıntılı şekilde inceleyecek.
Venüs ve Dünya gezegenleri boyut ve Güneş'ten uzaklık bakımından oldukça benzer.
Bazı araştırmacılar, gezegenin geçmişte Dünya benzeri bir iklime sahip olabileceğine inanıyor.
Ancak "Dünya'nın ikizi" günümüzde kurşunu eritebilecek yüzey sıcaklıkları ve kontrolden çıkan sera etkisinin bir sonucu olarak yoğun, ezici basınçla yaşanmaz bir gezegen.
VENÜS'LE İLGİLİ SORULAR YANIT BULACAK
Bilim insanları yeni uzay misyonunun gezegenin zaman içinde nasıl geliştiği, okyanuslara sahip olup olmadığı, jeolojik olarak ne kadar aktif olduğu ve kontrolden çıkan sera etkisinin neden başladığı gibi sorulara yanıt vereceğini umuyor.
"EnVision"ın 2031'de fırlatılması bekleniyor ve Venüs atmosferinin, yüzeyinin ve çekirdeğinin nasıl etkileşime girdiğine dair veri toplayacak ilk görev olacak.
Görevin tarihi ESA'nın gezegenin atmosferini haritalamak için gönderdiği ve 2005'ten 2014'e kadar Venüs'ün yörüngesinde dönen ilk uzay aracı olan "Venus Express"e dayanıyor.
VENÜS'ÜN KEŞFİ NASA'NIN DA GÜNDEMİNDE
EnVision, Venüs'e 15 aylık bir yolculuğun ardından 15 ayını daha gezegenin yörüngesinde ve atmosferinde uçarak geçirecek.
Uydu, iki adet konuşlandırılabilir güneş dizisine sahip olacak ve Venüs yüzeyini ve atmosferini gözlemleyebilen, aynı zamanda bulutların altını radar ve radyo dalga boylarıyla araştırabilen bir dizi alet taşıyacak.
Bu, NASA'nın önümüzdeki on yıl içinde başlatılması planlanan "DAVINCI ve VERITAS" keşif gezileri de dahil olmak üzere, Venüs'ü incelemek için geliştirilmekte olan çeşitli görevlerden sadece biri.
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