ESA'nın yeni uzay görevi ile Venüs ilk kez ayrıntılı incelenecek

VENÜS'ÜN KEŞFİ NASA'NIN DA GÜNDEMİNDE



EnVision, Venüs'e 15 aylık bir yolculuğun ardından 15 ayını daha gezegenin yörüngesinde ve atmosferinde uçarak geçirecek.



Uydu, iki adet konuşlandırılabilir güneş dizisine sahip olacak ve Venüs yüzeyini ve atmosferini gözlemleyebilen, aynı zamanda bulutların altını radar ve radyo dalga boylarıyla araştırabilen bir dizi alet taşıyacak.



Bu, NASA'nın önümüzdeki on yıl içinde başlatılması planlanan "DAVINCI ve VERITAS" keşif gezileri de dahil olmak üzere, Venüs'ü incelemek için geliştirilmekte olan çeşitli görevlerden sadece biri.

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