Eşcinsel evliliğin anayasada yasaklanmasını önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya anayasasında yapılacak muhafazakar düzenlemeler için evlilikleri de düzenleyecek bir taslak önerisinde bulundu.



SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN HALEFİ İLAN EDİLECEK

Söz konusu teklifin, devlet başkanı tarafından Rusya'yı Sovyetler Birliği'nin halefi olarak da adlandıracağı 24 sayfalık bir belgenin parçası olduğu bildirildi; Rusların “Tanrı'ya olan inancına” özel atıf yapılması ve ikinci dünya savaşında Sovyet rolü ile ilgili “tarihsel gerçeğe” saygı gösterilmesi yer alıyor.



Teklif edilen diğer bir değişiklik ise Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi konusundaki çatışmayı derinleştirerek Rus topraklarının dış güçlere bırakılmasını da yasaklayacak.



Taslak sunumlar henüz kamuya açıklanmadı, ancak Rus parlamentosunun alt meclisi olan Duma'nın üst düzey üyeleri tarafından bir dizi brifingle gazetecilere açıklandı.



1993'TEN BU YANA İLK KEZ DEĞİŞECEK

Rusya, anayasasını 1993 yılından bu yana ilk kez değiştirmeyi planlıyor. Putin tarafından Ocak ayında açıklanan değişimi muhalefet, başlangıçta 2024'ten sonra bitecek görev süresi sonrasında iktidarda kalmak için yaptığını söylemişti. Nisan ayı ortasında ülke çapında bir referandum yapacak.



Putin’in değişikliklere doğrudan destek vermesi bekleniyor. Başkan olarak dördüncü döneminde giderek daha muhafazakar bir tavır aldı ve hem yurtsever gruplardan hem de Rus Ortodoks kilisesinden destek gördü.

