Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten akaryakıt sitemi

Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, fiyatlara sitem etti. Pence sosyal medyadan Biden'a enerjinin önünü çağrısında bulundu. ABD'de petrol fiyatları tüm zamanların rekorunu kırmış durumda.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 06:29

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten akaryakıt sitemi

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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına sitem etti.

Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.

Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.

ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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