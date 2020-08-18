Eski First Lady Michel Obama Demokrat Parti kurultayına damga vurdu: Biden'ın adaylığı resmileşiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık seçimleri için geri sayım var..



Joe Biden'ın Demokratların başkan adayı olarak resmen ilan edileceği parti kurultayı başladı..



4 gün sürecek kurultay, corona virüs salgını nedeniyle ABD siyasi tarihinde ilk kez sanal ortamda yapılıyor.



Kurultay boyunca eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton gibi isimler konuşma yapacak.

Başkan adayı Joe Biden

KURULTAYA MİCHEL OBAMA DAMGASI



Kurultayın ilk gününde en dikkat çeken isimse; eski first lady Michelle Obama oldu.

Michelle Obama; Donald Trump'a ağır eleştirilerde bulundu; "Seçilirse her şey daha kötü olacak" dedi.



Eski First Lady, "Donald Trump ülkemiz için yanlış bir başkan. Bu işi yapabileceği kanıtlamak için yeterince zamanı vardı ama bu iş onun boyunu aşıyor" ifadelerini kullandı



8 Nisan’da başkanlık yarışından çekilen Vermont Senatörü Bernie Sanders da yaptığı konuşmada, Amerikalılara Biden için oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Kurultayda; polis tarafından gözaltına alınması sırasında yaşamını yitiren ve ülke genelinde geniş çaplı protestoların başlamasına neden olan George Floyd’un kardeşleri de vardı.



İki kardeşi; katılımcıları George Floyd'un anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.



Kurultayda perşembe günü gerçekleştirilecek kapanış konuşmalarının ardından Biden ve yardımcısı Kamala Harris adaylıklarını resmen ilan edecek.



Cumhuriyetçi Partinin de 24-27 Ağustos arasında salgın nedeniyle sanal ortamda gerçekleştireceği kurultayda Trump'ı başkan adayı olarak resmen ilan etmesi bekleniyor.



ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.