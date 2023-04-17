Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakımdan çıktı

Silvio Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin hastaneden detaylı açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.



Prof. Dr. Alberto Zangrillo ve Prof. Dr. Fabio Ciceri, hafta başında yaptıkları açıklamada, deneyimli politikacının sağlık durumuna dair iyimserlik içinde olduklarını ve tedaviye yanıt verdiğini belirtmişti.



Berlusconi, daha önce 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.



İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Covid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.



Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." ifadesini kullanmıştı.

BERLUSCONİ'NİN BELALISI