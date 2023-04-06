İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi'ye lösemi teşhisi kondu

Berlusconi’nin partisi Forza Italia’nın sözcüsü, eski başbakanın dün sabah aralarında İtalya Dışişleri Bakanı ve parti koordinatörü Antonio Tajani'nin de bulunduğu parti yetkililerini telefonla aradığını söyledi. Sözcü, Berlusconi ile hastanede kişisel doktoru Alberto Zangrillo’nun ilgilendiğini ve hastaneye kaldırıldığından beri pek çok yakınının kendisini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

BERLUSCONİ SON YILLARDA SAĞLIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR



Diğer taraftan Berlusconi geçen yıllarda, doktorunun 2016'da ölümüne neden olabileceğini söylediği bir kalp krizi ve 2019'da acil bağırsak ameliyatı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşadı.

