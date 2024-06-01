Estonya: Rusya savaşı kazanırsa B planımız yok

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Rusya Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kallas, Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın kazanıp Baltık ülkelerine yönelmesi durumunda ülkesinin "B planının olmadığını" söyledi.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Kallas, ülkesi gibi her NATO müttefikinin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 1'inden fazlasını vermeleri halinde Ukrayna'nın savaşı kazanmış olacağını ifade etti.



Savaşın bitmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Baltık ülkelerini kontrol altına alma riskine" karşı hazırlıklarının bulunmadığına da dikkat çekti ve ekledi: "Rusya'nın zafer kazanması halinde bir B planımız yok çünkü o zaman Ukrayna'nın Rusya'yı geri püskürtmesine yardım ettiğimiz A planına odaklanmayı bırakırız."

Öte yandan, karamsarlığa kapılmamak gerektiğini dile getiren başbakan, "Ukrayna'da zafer sadece toprak meselesi değildir. Ukrayna, NATO'ya katılırsa bir miktar toprak olmasa bile bu bir zaferdir çünkü NATO şemsiyesi altına girecektir" ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkelerin saldırganlaşan Rusya'nın varoluşsal tehdidi karşısında" uyanması gerektiğini söyleyen Estonya lideri, "Rusya, toplumlarımıza korku salmak istiyor. AB'nin pek çok yerinde farklı hibrit saldırılar görüyoruz" diye ekledi.