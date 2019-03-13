Etiyopya Havayolları CEO'su Tewolde Gebremariam, pilotun ses kayıtlarında uçağın dışında gelişen kuş çarpması ya da benzer başka bir sorundan bahsetmediğini açıkladı.
Endonezya'da 189 kişinin hayatını kaybettiği Lion Air Havayolları kazasından sonra Etiyopya Havayolları pilotlarının similatör eğitimi ve "Boeing 737 Max"in manuelleriyle ilgili brifingler aldığını kaydetti.
Uçağın kara kutusunun Avrupa'ya gönderileceğini açıkladı. AB üyesi ülkeler ve kurumlardan uzmanlar kara kutuları analiz edecek.
CEO Tewolde Gebremariam, Etiyopya Havayolları'nın Boeing şirketinden 737 Max siparişlerini şimdilik iptal etmeyeceğini söyledi. Siparişlerle ilgili son kararın kazayla ilgili araştırma tamamlanınca verileceğini duyurdu.
VİDEO: BOEING 737-8 MAX NEDEN DÜŞÜYOR? (UZMAN YANITI)