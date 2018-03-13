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Etiyopya’da otobüs kazası: 38 ölü

Anadolu Ajansı

Dünya

Etiyopya’nın Amhara eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 48 kişiyi taşıyan otobüs Amhara eyaletinin Legambo bölgesinde uçuruma yuvarlandı.

Kazada 10'u kadın 38 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kazada ölen ve yaralananlardan büyük bir kısmının öğrenci olduğu kaydedildi.

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