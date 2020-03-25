Etiyopya'da corona virüs nedeniyle 4 bin mahkuma af çıkarılacak

Etiyopya'nın yarı resmi devlet televizyonu FANA'nın haberine göre, Adalet Bakanı Adanech Abiebie, af çıkarılacak mahkumlara ilişkin listenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını açıkladı.



Toplamda 4 bin 10 mahkumu kapsayan af listesinde yer alan yabancı mahkumların da ülkelerine gönderileceği aktarıldı.



Ülkede şimdiye kadar 12 Covid-19 vakası görülürken, dün federal hükümet memurlarının evden çalışmasına ilişkin karar alınmıştı.



Afrika genelinde Covid-19 vaka sayısı 2 bin 412'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 64'e yükseldi.