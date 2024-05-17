Everest Dağı'nda tırmanış sezonunun ilk can kaybı

Dünyanın en yüksek dağı olan 8 bin 849 metrelik Everest Dağı'nda tırmanış sezonunun ilk can kaybı teyit edildi. Zirveye ulaşmak üzereyken hayatını kaybeden Moğol bir dağcının cenazesi dağdan indirilirken hafta sonundan beri kayıp olan başka bir dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Everest Dağı'nda tırmanış sezonunun ilk can kaybı

Dağı'ndan Moğolistanlı bir dağcının cenazesinin indirildiği ve hafta sonundan beri kayıp olan başka bir dağcının arandığı açıklandı.

Moğol dağcının ölümü, mevcut tırmanış sezonunda Everest'te teyit edilen ilk ölüm oldu.

İki Moğol dağcı geçen hafta sonu dünyanın en yüksek dağının zirvesine çıkmak üzere 8 bin metre yükseklikteki son kamplarından yola çıkmışlardı.

Moğollara ana kamplarına kadar destek hizmeti sağlayan 8K Expedition şirketinden Pemba Sherpa, kurtarma ekiplerinin Güney Zirvesi'nin altında yaklaşık 8 bin 600 metrede bir ceset çıkardığını söyledi. Ölümüyle ilgili ayrıntıların belirsiz olduğu açıklandı.

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DİĞER DAĞCI DA ARANIYOR

Reuters'a konuşan Pemba, “Kurtarma ekipleri aynı bölgede diğer dağcıyı arıyor” dedi.

Kötü hava koşulları ve şiddetli rüzgar, tehlikeli derecede düşük oksijen seviyeleri nedeniyle ölüm bölgesi olarak bilinen zirvenin altında kayıp dağcıları arama çalışmalarını engelledi.

Dağı 8 bin 849 metre ile dünyanın en yüksek zirvesi. Yetkililer dağa ilk kez 1953 yılında Yeni Zelandalı Sir Edmund Hillary ve Şerpa Tenzing Norgay tarafından tırmanıldığından bu yana 6 bin 500'den fazla kişinin zirveye ulaştığını ve bunların çoğunun birden fazla kez tırmandığını söylüyor.

Nepalli bir rehber Pazar günü zirveye 29. kez ulaşarak rekor kırdı. Yetkililer dağda yaklaşık 335 kişinin de öldüğünü tahmin ediyor.

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