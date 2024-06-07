Everest ve Himalayalar'da temizlik: 11 ton çöp, 4 ceset çıkarıldı

Nepal ordusu, bu yıl da Everest ve diğer iki Himalaya zirvesinde yürüttüğü temizlik çalışmaları çerçevesinde 11 ton çöp ve 4 ceset çıkarıldığını duyurdu. Everest zirvesinde 50 tondan fazla çöp ve 200 cansız beden bulunduğu tahmin ediliyor.

Everest ve Himalayalar'da temizlik: 11 ton çöp, 4 ceset çıkarıldı

Dünyanın en yüksek dağı ’e dünyanın farklı noktalarından gelerek tırmanan dağcılar geride tonlarca çöp bırakıyor.

Nepal ordusu, 2019 yılından bu yana her yıl yürüttüğü temizlik çalışmalarını bu yıl da gerçekleştirdi.

Dağcıların ardından Everest ve diğer iki Himalaya zirvesinde temizlik çalışmaları yapan ordu, temizleme çalışmalarında 11 ton, 4 ceset ve bir iskelet çöp çıkarıldığını duyurdu.

55 GÜN SÜREN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

Nepalli askerlerin; Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarından çöpleri ve cesetleri toplamasının 55 gün sürdüğü açıklandı. Everest’te 50 tondan fazla çöp ve 200 cansız beden bulunduğu tahmin ediliyor.

Ordu tarafından yapılan açıklamada ise 5 temizleme çalışmasında 119 ton birikmiş çöp, 14 insan cesedi ve bazı iskeletler bulunduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl 19 dağcı hayatını kaybetmiş ya da kayıp olurarak bildirilirken bu yıl ise bu rakam 8 olarak açıklandı.

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HÜKÜMETTEN DAĞ KORUMA PLANI

Yaşanan çöp sorunlarına çözüm arayan Nepalli yetkililer, bu yıl çöp ve atıkları en aza indirebilmek için dağcılara GPS zorunluğu ve kendi dışkılarını dağa bırakmamaları ve artık kendilerine verilen torbalara koyarak beraberinde taşımaları zorunluluğu getirmişti.

Nepal hükümeti, gelecekte ise yeni önlemlerle çöp birikintilerini engellemeye çalışıyor.

Nepal Dağcılık Turizmi Kurumu Direktörü Rakesh Gurung, gelecekte hükümetin çöp gözlemi yapacak dağ korucuları oluşturmayı ve daha çok mali kaynak ayırmayı planladığını söyledi.

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