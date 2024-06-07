Everest ve Himalayalar'da temizlik: 11 ton çöp, 4 ceset çıkarıldı

Dünyanın en yüksek dağı Everest’e dünyanın farklı noktalarından gelerek tırmanan dağcılar geride tonlarca çöp bırakıyor.



Nepal ordusu, 2019 yılından bu yana her yıl yürüttüğü temizlik çalışmalarını bu yıl da gerçekleştirdi.



Dağcıların ardından Everest ve diğer iki Himalaya zirvesinde temizlik çalışmaları yapan ordu, temizleme çalışmalarında 11 ton, 4 ceset ve bir iskelet çöp çıkarıldığını duyurdu.

55 GÜN SÜREN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI



Nepalli askerlerin; Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarından çöpleri ve cesetleri toplamasının 55 gün sürdüğü açıklandı. Everest’te 50 tondan fazla çöp ve 200 cansız beden bulunduğu tahmin ediliyor.

Ordu tarafından yapılan açıklamada ise 5 temizleme çalışmasında 119 ton birikmiş çöp, 14 insan cesedi ve bazı iskeletler bulunduğu aktarıldı.



Geçtiğimiz yıl 19 dağcı hayatını kaybetmiş ya da kayıp olurarak bildirilirken bu yıl ise bu rakam 8 olarak açıklandı.

