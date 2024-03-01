Everest'e tırmanan tüm dağcılara izleme çipi zorunluluğu

Nepal 2024 Everest Dağı sezonu öncesinde, tüm dağcıların yolculuklarında izleme çipleri kullanmaları yönünde yeni bir gereklilik duyurdu.
Nepal turizm departmanı müdürü Rakesh Gurung, "Tanınmış şirketler bunları zaten kullanıyordu ama artık tüm dağcılar için zorunlu hale geldi” dedi.
Çiplerin kaza durumunda arama kurtarma süresini kısaltması bekleniyor.
Dağcılar ceketlerine dikilecek çipler için kişi başı 10-15 dolar ödeyecek. Dağcı geri döndüğünde çip çıkarılacak, hükümete geri verilecek ve bir sonraki tırmanıcı için saklanacak.
İzleme çipleri, bilgileri uydularla paylaşmak için küresel konumlandırma sistemini (GPS) kullanıyor.
Gurung, çiplerin "bir Avrupa ülkesinde" üretildiğini söyledi ancak nerede ve hangi şirket tarafından üretildiğini belirtmedi.
GEÇEN YIL 12 DAĞCI ÖLDÜ, 5'İ İSE KAYIP
8 bin 849 metrelik Everest Dağı'na tırmanmaya çalışanların çoğunluğu bunu Nepal üzerinden yapıyor ve sadece tırmanma izni için kişi başına 11 bin dolar ödüyor.
Ekipman, yiyecek, oksijen desteği ve rehberlerin fiyatları da eklendiğinde, dağa çıkmanın maliyeti 35 bin dolardan fazla oluyor.
Dünyanın en yüksek on zirvesinden sekizi Nepal'de bulunuyor ve ülke, dağcılıktan önemli bir turizm geliri elde ediyor.
Everest Dağı tırmanışını tamamlamak iki ay kadar sürebilir. Hava çok küçük bir zaman aralığında, genellikle mayıs ortasında, zirveye çıkmak için uygundur.
Geçen yıl Nepal 478 tırmanma izni vererek rekor kırdı. Dağda 12 dağcının öldüğü doğrulanırken, 5'i ise resmi olarak kayıp durumda.
Daha önce Turizm Bakanlığı yetkilisi Bigyan Koirala Reuters'e verdiği demeçte, "Bu yükseklikte dağcıları kurtarmak neredeyse imkansız" demişti.
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