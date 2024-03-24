Eylemciler NATO'ya ait tankları durdurdu

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, Dedeağaç kentinde tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi.



Eylemciler, "Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır" şeklinde slogan attı.



Tren yolu üzerine barikat kuran eylemciler, ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurdu.



Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici, trende bulunan tankın üzerine "Katiller, evlerinize dönün." yazdı.



Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.

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