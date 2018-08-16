Aşvak Talo adlı Ezidi kadın 2014'te 15 yaşındayken ailesi ile birlikte Irak'ın Sincar bölgesinden kaçırıldı.



Ebu Humam adlı Suriyeli bir DAEŞ mensubuna 100 dolara satılan Aşvak Talo 10 ay boyunca tacize uğradı.



Ezidi kadın kaçma fırsatı bulunca 14 saat yürüyerek Sincar dağına, ardından mülteci statüsüyle Almanya’ya gitti.



100 dolara satılan Ezidi Aşvak Talo yıllar sonra Stuttgart’ta dolaşırken DAEŞ'li terörist Ebu Humam'ı karşısında gördü.



Ebu Humam'ın kendisini tanıdığını belirten Talo bu yüzden büyük bir korku yaşadığını ifade etti.



Alman polisine başvuran Talo, mülteci statüsü nedeniyle Ebu Human'a soruşturma açılmasını başaramadı. Hayatından endişe eden Ezidi kadın, DAEŞ'li teröriste soruşturma açılmayınca Almanya'yı terk etti.



Terör örgütü DAEŞ 2014'de Irak'ın Sincar bölgesini ele geçirerek 10 bin Ezidi'yi öldürmüş ya da esir almıştı. Sincar dağına kaçan binlerce Ezidi burada hayatta kalma mücadelesi vermişti.

