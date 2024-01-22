FAA’den bir Boeing modeli için daha uyarı: “Orta çıkış kapısı incelenmeli”

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağında kapak tipi kapının havada kopması sonrasında, havayolu şirketlerine aynı kapı dizaynına sahip Boeing 737-900ER uçaklarında da inceleme yapılmasını tavsiye etti.



“Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737-900ER uçağı operatörlerinin, kapının uygun şekilde sabitlendiğinden emin olmak için orta çıkış kapısı kapaklarını görsel olarak incelemelerini tavsiye ediyor.” denilen açıklamada, “Boeing 737-900ER, MAX filosundan değildir ancak aynı kapı kapak tasarımına sahiptir.” ifadesine yer verildi.



NE OLMUŞTU?



Alaska Havayolları’na ait Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parçanın dışarı doğru kopmasını takiben United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları ayrıntılı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini duyurmuştu.