Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir para çekme makinesinin çalışmadığı yönünde şikayetler yapıldı.
İncelemede bulunan yetkililer ATM'nin içerisinde bulunan toplamda 1,2 milyon Hindistan rupisinin (yaklaşık 9 milyon TL) fareler tarafından yenildiği tespit etti.
ATM'deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililerce düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi.
ATM, teknik arızalardan dolayı 3 haftadan fazla zamandır kullanılmıyordu.