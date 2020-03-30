FDA, corona tedavisi için sıtma ilacına acil onay verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni corona virüs ile enfekte olanları tedavi etmek için iki sıtma ilacına sınırlı acil kullanımı için izin verdi.



Pazar gecesi yayınlanan açıklamada, ABD Sağlık Bakanlığı, 30 milyon doz hidrosiklorokin sülfat, tıbbi malzeme ve bir milyon doz hlorokin fosfat aldığını açıkladı.



Öncelikle, sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan oral reçeteli ilaçlar olan hidrosiklorokin ve klorokin, Covid-19 tedavisinde işe yarayıp yaramayacağı hala araştırılıyor.



Açıklamada FDA’nın her iki ilaç için “klinik çalışma uygun olduğunda enfekte olmuş genç ve yetişkin hastalara dağıtılması ve reçete edilmesi için acil kullanım izni verildiği” belirtildi.



Dünyada, corona virüs kaynaklı ölümlerin sayısı otuz dört bine yükseldi. Covid-19 olarak bilinen hastalığa neden olan solunum virüsü, Aralık ayında Çin’de ortaya çıkmasından bu yana Antartika hariç her kıtaya hızla yayıldı.



John Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından derlenen verilere göre virüs şu anda 177 ülke ve bölgeye yayıldı ve yedi yüz yirmi üç binden fazla hasta var. Bu hastaların en az yüz elli iki bini hastalıktan kurtuldu.



Dünyada corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke şu anda yüz kırk üç binden fazla vakayla ABD ve hemen onun ardından sırada İtalya, Çin ve İspanya geliyor. Son verilere göre ABD’de virüsten iki bin 514 kişi hayatını kaybetti.

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