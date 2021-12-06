Feci Zipline kazası: Fren azılanınca direğe çarparak can verdi

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı.



Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaparken, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle talihsiz adam en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi.



Hastaneye ulaşıldığında ise genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

