Fidan-Lavrov görüşmesi | Gündem ekonomi ve Gazze'deki durum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye için önemli ekonomik konular ve Gazze'deki durumun ele alındığı bildirildi.

Fidan-Lavrov görüşmesi | Gündem ekonomi ve Gazze'deki durum

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakanlar, 'nın Nizhny Novgorod kentinde düzenlenen BRICS toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Fidan'ın görüşmede, “Türkiye için önemli olan ekonomik konuları” gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki bakanın, Gazze'deki gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Fidan'ın akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı ile bir araya geleceği duyuruldu.

Bakan Fidan, dün de başkent Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile toplantı yapmıştı.

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