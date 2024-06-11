Fidan-Lavrov görüşmesi | Gündem ekonomi ve Gazze'deki durum

Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bakanlar, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde düzenlenen BRICS toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Fidan'ın görüşmede, “Türkiye için önemli olan ekonomik konuları” gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki bakanın, Gazze'deki gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Fidan'ın akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği duyuruldu.

Bakan Fidan, dün de başkent Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile toplantı yapmıştı.