Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Brezilya'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 zirvesi için bulunduğu Brezilya'da

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.



Fidan, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmüştü.

İki bakanın görüşmesinde, Gazze'de "tam ateşkesin" bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alınmıştı.

Ayrıca Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşulmuştu.

Fidan, G20 toplantısındaki bir oturumda yaptığı konuşmada, "Bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmaması, reformun zorunlu olduğunu gösterdi" dedi.