Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.
ALMAN VE BOLİVYALI MEVKİDAŞLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, Blinken'in yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile de bir araya geldi.
Fidan ile Baerbock görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan vahşetin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek somut adımlara yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktardı.
Fidan ile Sosa arasındaki görüşmede de özellikle savunma sanayisi, sağlık ve kültür alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kalındı ve ikili ticareti artıracak adımlar değerlendirildi.
Gazze'de yaşanan trajedi konusu başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, La Paz’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar da konuşuldu.
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