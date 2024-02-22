Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.



Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.



Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.

