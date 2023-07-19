Fildişi Sahili kakao ihracatını durdurdu

Geçen yıl 2,4 milyon ton kakao çekirdeği ile dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili, tek başına dünyadaki kakao talebinin yüzde 44'ünü karşılıyor.



Fildişi Sahili'nde 1 Nisan-10 Temmuz arasında etkili olan aşırı yağışlarda 30 kişi yaşamını yitirmişti.



Fildişi Sahili, kakao çekirdeği üretiminde dünya lideri olsa da çekirdeğin toz, krema, çikolata ve diğer ürünlere dönüştürülmesi Avrupa'da yapılıyor.



Dünya kakao ve çikolata pazarı yıllık 100 milyar dolara ulaşırken Afrika'daki kakao üreticileri bu rakamın ancak yüzde 6'sını alabiliyor.