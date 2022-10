Filipinler'de 4 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi 433 kişi kazandı

Filipin medyasına göre, Grand Lotto piyangosunda 433 kadar çok fazla sayıda kişinin “altı rakamı” birden tutturması daha önce hiç görülmedi.



BBC’ye konuşan matematik profesörü Guido David, piyangoda 10 milyon giriş olduğu varsayıldığında 433 kazanan olasılığının "1'de bin 224 sıfırlı bir sayı" olduğunu söyledi.



David, " Evrendeki bilinen molekül sayısı 80 sıfırdan oluşuyor" dedi.

RAKAMLARIN HEPSİ 9'A BÖLÜNÜYOR



Bununla birlikte, piyango katılımcıları 1'den 55'e kadar altı sayı seçmek zorundaydı. David, çekilişte bu kadar kazanan olmasına katkıda bulunan bir faktörün ise bu kazanan tüm sayıların 9'a bölünebilmesi olduğunu söyledi. Kazanan biletlerin numaraları ise “09-45-36-27-18-54”tü.



Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazananlar yaklaşık 4 milyon dolara (yaklaşık 74,3 milyon lira) denk gelen 236 milyon 91 bin 188 2 Filipin pesosunu paylaşmak zorunda kalacak. 433 katılımcının her biri 9,2 bin doların (171 bin lira) biraz üzerinde para alacak.



SORUŞTURMA OLACAK MI?



Senato azınlık lideri Koko Pimentel, çekilişin "şüpheli" sonuçlarının açıklanmasını istedi. Pimentel, piyangonun Filipinler hükümetinin onayıyla yapıldığını belirterek, soruşturma yapılmasının kamu şeffaflığı için önemine dikkat çekti.



Öte yandan, Filipinler HPiyango Bürosu (PCSO) CEO'su Melquiades Robles, oyunun akışında herhangi bir düzensizlik olmadığını söyledi ve katılımcıların sayı dizilerine bahis yapma eğiliminde olduğunu vurguladı.



Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Terence Tao, ise böyle bir sayı dizisinin nadir olduğunu, ancak “dünyanın her yerinde her gün yüzlerce piyango yapıldığını ve istatistiksel olarak sonucun şaşırtıcı olmayacağını söyledi.