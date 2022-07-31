Filipinler'in eski devlet başkanı Ramos, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Filipinler'in eski Devlet Başkanı Fidel Ramos, Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 15:45

Filipinler'in eski devlet başkanı Ramos, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İlişkili Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin: Bin kilometre içindeki hedeflerini hızla yok eden füzelerimiz yolda

Rusya Devlet Başkanı Putin: Bin kilometre içindeki hedeflerini hızla yok eden füzelerimiz yolda

Manila Times'ın haberine göre, Ramos, Covid-19 komplikasyonlarından Makati Tıp Merkezi'nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Trixie Cruz-Angeles yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Ramos'un hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Ramos ailesine başsağlığı dileyen Cruz-Angeles, eski Devlet Başkanı'nın ülkedeki büyük değişimlerde payı olduğunu belirtti.

Filipinlerin eski devlet başkanı Fidel Ramos, 94 yaşında hayatını kaybetti. Filipinlerin eski devlet başkanı Fidel Ramos, 94 yaşında hayatını kaybetti.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SABUNMA BAKANLIĞI DA YAPTI

Ülkenin Pangasinan eyaletinde Mart 1928'de doğan Ramos, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nde genelkurmay başkanlığı ve savunma bakanlığı yapmıştı.

1992 ila 1998 yıllarında devlet başkanlığı görevini üstlenen Ramos, yabancı yatırımcıları ülkeye davet ederek Filipinler ekonomisini canlandırmıştı.​​​​​​​

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...