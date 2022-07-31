Filipinler'in eski devlet başkanı Ramos, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Manila Times'ın haberine göre, Ramos, Covid-19 komplikasyonlarından Makati Tıp Merkezi'nde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Trixie Cruz-Angeles yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Ramos'un hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.



Ramos ailesine başsağlığı dileyen Cruz-Angeles, eski Devlet Başkanı'nın ülkedeki büyük değişimlerde payı olduğunu belirtti.



Filipinlerin eski devlet başkanı Fidel Ramos, 94 yaşında hayatını kaybetti.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SABUNMA BAKANLIĞI DA YAPTI

Ülkenin Pangasinan eyaletinde Mart 1928'de doğan Ramos, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nde genelkurmay başkanlığı ve savunma bakanlığı yapmıştı.



1992 ila 1998 yıllarında devlet başkanlığı görevini üstlenen Ramos, yabancı yatırımcıları ülkeye davet ederek Filipinler ekonomisini canlandırmıştı.​​​​​​​