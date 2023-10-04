Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Foto: USGS
Filipinler'de tekne alabora oldu: 30 ölü

Filipinler'de tekne alabora oldu: 30 ölü

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Sarangani kenti açıkları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 120 kilometre derinlikte meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Ülkede eylülde de 6,3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan , "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Kuşağı'nda yer alıyor.

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