ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Filipinler'in güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıDünya
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi.