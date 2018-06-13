Filipinler'in başkenti Manila'da yüzlerce kadın, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin canlı yayınlanan bir etkinlikte yurt dışında çalışan Filipinli işçi kadını dudağından öpmesini protesto etti.

ABS-CBN internet sitesinde yer alan habere göre, Manila'da toplanan kadınlar, Duterte'nin Filipinli işçi kadını öpmesini protesto etmek için gösteri düzenledi.



Kadınlar, "Duterte kadınlardan korkuyor" yazılı pankartlar taşıdı ve "Yeter" sloganları attı.

Geçen hafta Duterte, işçi kadını dudağından öpmesine gelen tepkilere "Eğer tüm kadınlar protesto için imza toplarsa istifa edeceğim." yanıtını vermişti.



Kötü niyetli olmadığını belirten Duterte, "Sadece eğlence içindi. Öptüğüm kişi şikayet etmiyor başkaları şikayette bulunuyor. Kötü niyetli olsam bunu ortalıkta yapmam. Öperken oradaki herkes eğleniyordu. Sadece basit bir öpücüktü" ifadelerini kullanmıştı.



Filipinler kadın hakları örgütü Gabriela ise Duterte'nin davranışını "kadın düşmanı bir devlet başkanının tiksindirici numaraları" olarak nitelendirilmişti. Örgüt, Duterte'yi yargısız infazlar, vergi reformları ve yolsuzluklar nedeniyle hızla düşen popülaritesini gizlemek amacıyla sürekli "maço" tavırlar sergilemekle eleştirmişti.