Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'iki devletli çözüme bağlılık' açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne olan bağlılığını yineledi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,  AB'nin adil ve daimi barışın tesisinden yana tavır almasını öven Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduklarını bildirdi.

Borrell ise AB'nin, iki devletli çözümü ve barış için yürütülen çalışmalara devam edilmesini destekleyen bir tavır içinde olduğunu kaydetti.

Borrell dün yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin transatlantik ortaklığı ve İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirtmiş ve "ABD'nin 28 Ocak'ta sunduğu girişim, üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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