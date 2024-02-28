Filistin: Hamas, yeni kurulacak hükümette yer alamaz

AMAÇ GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK



Maliki, önceliğin Filistinlilere acil yardım sağlanmasına yardımcı olmak için uluslararası toplumu harekete geçirmek ve ardından Gazze'nin nasıl yeniden inşa edilebileceğine bakmak olduğunu söyledi.



Maliki, "Hamas'ın bunu anlaması gerektiğini düşünüyorum ve onların teknokratik bir hükümet kurma fikrini desteklediğine inanıyorum. Bu zor dönemin dizginlerini ve sorumluluğunu tamamen üstlenmeye adamış uzmanlardan oluşan bir hükümet kurulacak. Daha sonra seçimleri düşünebiliriz. Seçimlerin sonucu daha sonra Filistin devletini yönetecek hükümetin türünü belirleyecek" ifadelerini kullandı.



Gazze'nin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı ve kara saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 bin 954 kişi öldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin