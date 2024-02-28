Filistin: Hamas, yeni kurulacak hükümette yer alamaz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki düzenlediği basın toplantısında, İsrail'e karşı şiddetli bir savaş yürüten İslamcı grup Hamas'ın dahil olmadığı bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
BM muhabirleri derneğine yaptığı açıklamada, "Şimdi Hamas'ın parçası olacağı bir hükümetin zamanı değil, çünkü bu durumda daha önce olduğu gibi bazı ülkeler tarafından boykot edilecek" dedi.
Bakan bunun nedenini "Uluslararası toplum tarafından kabul edilmek ve tam anlamıyla etkileşime geçmek istiyoruz" sözleriyle açıkladı.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı sona erdikten sonra değişim ihtiyacını öne sürerek hükümetinin istifasını duyurmuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hükümetin yeni bir hükümet kuruluncaya kadar geçici olarak görevde kalacağını söylemişti.
AMAÇ GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK
Maliki, önceliğin Filistinlilere acil yardım sağlanmasına yardımcı olmak için uluslararası toplumu harekete geçirmek ve ardından Gazze'nin nasıl yeniden inşa edilebileceğine bakmak olduğunu söyledi.
Maliki, "Hamas'ın bunu anlaması gerektiğini düşünüyorum ve onların teknokratik bir hükümet kurma fikrini desteklediğine inanıyorum. Bu zor dönemin dizginlerini ve sorumluluğunu tamamen üstlenmeye adamış uzmanlardan oluşan bir hükümet kurulacak. Daha sonra seçimleri düşünebiliriz. Seçimlerin sonucu daha sonra Filistin devletini yönetecek hükümetin türünü belirleyecek" ifadelerini kullandı.
Gazze'nin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, İsrail'in Gazze'deki bombardımanı ve kara saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 bin 954 kişi öldü.
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