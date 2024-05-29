Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Refah ve Gazze için acil yardım çağrısı

Gazze'de can kaybı 36 bini aşarken Filistin Sağlık Bakanlığı,  Refah ve Gazze'nin kuzeyi için yakıt ve tıbbi yardımın girmesi için güvenli yolların acil şekilde sağlanması çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Refah ve Gazze için acil yardım çağrısı

bombardımanının devam ettiği ve Refah'ta insani durum kötüleşiyor.

Sağlık Bakanlığı, Refah ve Gazze'nin kuzeyine yakıt ve tıbbi yardımın acilen girmesi için güvenli yolların sağlanması çağrısı yaptı.

Gazze'deki medya sözcüsü Eşref El Kudra, ayrıca bu bölgelerde sahra hastaneleri kurulması ve sağlık ekiplerinin acilen bölgeye girmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan bakanlık, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki can kaybının en az 36 bin 171'e yükseldiğini açıkladı.

Bu sayıya son 24 saat içinde hayatını kaybeden 75 Filistinli'nin de dahil olduğu belirtilirken, yaralı sayısı ise 81 bin 420 olarak kaydedildi.

AP haber ajansının bildirdiğine göre dünyanın en büyük insani yardım ağı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ise bugün yaptığı açıklamada ateşkes çağrısı yaptı.

Federasyon başkanı Kate Forbes, şöyle konuştu:

“Değişmeyen tek şey, yardım ulaştırabilmek için ateşkes sağlayacak siyasi bir çözüme ihtiyacımız olduğu. Erişimimiz olmalı. İnsani yardım ulaştırmak için erişimimiz olmadan hiçbir şey değişemez. Şubat ayında oraya gittiğimde, bir buçuk milyon insanın Gazze'nin güney bölgelerine itilmesinin sonuçlarını gördük ve bu korkunçtu”

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