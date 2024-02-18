"Filistin Yönetimi'nin parası tükenebilir, ABD yol arıyor"

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Filistinli yetkililer yakında fonlarının tükenebileceği uyarısında bulunurken, Biden yönetimi Filistin Yönetimi'ni "mali olarak desteklemenin yollarını" düşünüyor.



Haberde, Amerika'nın savaşın "ertesi günü" planında Gazze'yi yönetebileceğini ve Batı Şeria'da gücünü koruyabileceğini umduğu Filistin Yönetimi'ne, doğrudan katkıda bulunmak için "bir yasanın etrafından dolaşmak" istediği belirtiliyor.



Gazeteye göre ABD'li yetkililer, Filistin Yönetimi'nin şubat ayı sonunda çalışanlarının maaşlarını ödeyecek ve temel hizmetleri sağlayacak parasının kalmayabileceğini söyledi.

ABD'li yetkililerin, gelir artışı olmadan Filistin yönetiminin, genişletilmiş bir rol üstlenebilecek bir konumda olmak bir yana, Batı Şeria'daki iktidarını sürdürecek kadar istikrarlı olamayacağından endişe duyduklarını bildirdi.



Örgütün mali durumunun, ABD'nin İsrail'den ve Filistin halkından destek sağlamak için gerekli olduğunu söylediği revizyonları uygulama kabiliyetini de sınırladığı ifade edildi.

Filistin Yönetimi'nin, ABD'nin fonlarının kesilmesine neden olan "yolsuzluk suçlamaları" ve "aşırılık yanlılarıyla" olan bağları nedeniyle zor durumda olduğu belirtildi.