Filistinli gruplar Refah'ta İsrail güçlerinin bulunduğu binayı patlattı: 3 İsrail askeri öldü, 3'ü ağır yaralı

İsrail ordusu, Refah'ta Filistinli gruplar tarafından bir binaya yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 askerinin öldüğünü açıkladı. Diğer 3 askerin ise ağır yaralı olduğu bildirildi.

Filistinli gruplar Refah'ta İsrail güçlerinin bulunduğu binayı patlattı: 3 İsrail askeri öldü, 3'ü ağır yaralı

'nin güneyindeki Refah'ta saldırılarına devam eden ordusu, burada üç askerinin öldürüldüğünü açıkladı. 

Ordu, aynı olayda diğer üç askerinin ise ağır yaralandığını bildirdi.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan radyosu, askerlerin Refah'ta bir binaya yerleştirilen patlayıcı madde nedeniyle yaralandıklarını duyurdu.

ABD merkezli savunma düşünce kuruluşları Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi'ne (CTP) göre, kara harekâtına direnen Filistinli silahlı gruplar, dün Refah'ın güneyinde ve merkezinde saldırılar düzenledi.

Filistinli grupların, İsrail askerleri içerideyken patlayıcılarla donatılmış bir binayı havaya uçurduğu bildirildi.

ABD merkezli savunma düşünce kuruluşlarının son savaş alanı raporuna göre İsrail dün Refah kara harekatına bir tugay daha göndererek operasyona katılan toplam tugay sayısını 5'e çıkardı.

ISW/CTP ayrıca dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında 3 İsrail tugayının ve Gazze'nin merkezinde 2 tugayın faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bir İsrail tugayının operasyonel kabiliyetine ve görevine bağlı olarak 2 bin ile 5 bin arasında askeri olduğu söyleniyor.

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