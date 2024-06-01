Filistinli gruplar taktik değiştirmişti: 7 Ekim'den bu yana en şiddetli çatışmalar Cibaliye'de yaşandı

ABD merkezli savunma düşünce kuruluşları Cibaliye mülteci kampı çevresindeki çatışmalara ilişkin değerlendirme yaptı.



Kritik Tehditler Projesi (CTP) ve Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) İsrail'in, Filistinli gruplar tarafından savunulan Cibaliye mülteci kampında, 7 Ekim'den bu yana en şiddetli çatışmalarla karşı karşıya kaldığını bildirdi.



Burada İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar 11 Mayıs'ta başlamıştı. İsrail ordusu, birliklerinin dün Cibaliye'den tamamen çekildiğini duyurmuştu.

ISW ve CTP'ye göre Cibaliye'deki sivil altyapı Filistinli gruplar tarafından “güçlendirilmiş savaş kompleksi”nin bir parçası haline getirildi ve bu sayede İsrail'in hava ya da kara saldırısına maruz kalmadan binalar arasında güvenli bir şekilde manevra yapabildiler.

ISW/CTP, Cibaliye çatışmalarının ilk haftasında Filistinli grupların İsrail güçlerine karşı 341 “operasyonel olaya” karıştığını bildirdi.

Kuruluşlar, bunun aralık ayındaki Han Yunus saldırısının ilk haftasında Filistinli silahlı grupların İsrail güçlerine karşı karıştığı yaklaşık 100 “çatışmaya” kıyasla önemli bir artış olduğunu belirtti.



Açıklamada, “Bu hususlar birlikte ele alındığında Hamas ve diğer Filistinli milislerin Cibaliye ve çevresinde ne derece savaş etkinliğine sahip olduklarını yansıtmaktadır. ISW/CTP son raporunda Hamas ve diğer milislerin İsrail birlikleri ayrıldıktan sonra burada yeniden yapılanma çabalarını sürdüreceklerine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor” denildi.

