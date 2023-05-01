Finlandiya, İsveç, Lübnan ve Katar'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi başladı

Finlandiya'da toplam 6 bin 791 kayıtlı seçmen bulunuyor.



Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, vatandaşların oy kullanmaya sabah 09.00 itibarıyla başladıklarını belirterek, "Her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Sandık kurullarımız tamam. Müşahitlerimiz seçimi hazırlık sürecinin başından itibaren izliyor." ifadelerini kullandı.



İSVEÇ

İsveç'te, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Başkent Stockholm'de bulunan Stockholm (Alvsjö) Fuarı alanında sandıklar kuruldu.



Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İsveç'te kayıtlı 42 bin 800 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Stockholm Fuarı alanında kurulan sandıklarda kullanabilecek. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 21.00'e kadar sürecek. Sandıkların kurulduğu binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.



İsveç'teki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.



LÜBNAN



Seçmenler, başkenti Beyrut'ta kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

