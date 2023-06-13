Finlandiya NATO'nun askeri kanadına resmen entegre oldu

İSVEÇ ÜYELİĞİNE VURGU YAPTI

İsveç'in NATO üyeliğinin kendileri için son derece önemli olduğuna işaret eden Niinistö, "Birçok kez söyledim ama bir kez daha tekrar ediyorum ki İsveç'in üyeliği olmadan bizim üyeliğimiz tamamlanmış sayılmaz. Finlandiya için İsveç'in üyeliği sadece siyasi açıdan değil askeri açıdan da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.



Finlandiya 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.