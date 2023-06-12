NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı başladı: Türk F-16'ları Almanya'da

TATBİKATA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Almanya'daki NATO tatbikatına karşı çıkanlar çeşitli eleştirilerde bulundu. Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Ali Al-Dailami, bunun bir güç gösterisi olduğunu ve yanlış sinyaller verdiğini söyledi. Aşağı Saksonya eyaletindeki Wunstorf Askeri Havaalanı önünde Cumartesi günü toplanan yaklaşık 300 kişi de "Savaş yerine barışı uygulayın” şeklinde sloganlar atarak, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa diplomatik bir çözüm bulunmasını talep etti. Alman Silahlı Kuvvetleri ise bunun bir savunma tatbikatı olduğunun altını çizdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Tatbikatın amacı kendimizi savunabileceğimizi göstermek. NATO ülkelerine ve halklarına çok hızlı tepki verebildiğimize dair bir işaret vermektir” ifadelerini kullandı.