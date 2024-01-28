Finlandiya, NATO üyeliğinden bu yana ilk kez oy kullanacak

Finlandiyalılar 12 yıl aradan sonra yeni devlet başkanını seçecek. Ülkenin cumhurbaşkanı Sauli Niinistö iki dönem görev yaptıktan sonra tekrar aday olmaya uygun değil.



İstikrarlı bir güç olarak görülen Niinistö, Finlandiya'nın NATO ittifakına alınmasından sorumlu kişi olarak görülüyor ve başkanlığı devralan kişiye büyük bir boşluk kalıyor.



Son anketler , dokuz aday arasından iki adayın önde olduğunu gösteriyor: Alexander Stubb ve Pekka Haavisto. Her ikisi de güçlü dış politika referanslarına sahip tanıdık yüzler.



Bugün gerçekleşecek seçimin sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.



Hiçbir aday oyların yarısından fazlasını alamazsa, 11 Şubat'ta ikinci tura gidilecek.

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Emekli siyasi gazeteci Unto Hämäläinen, köşe yazısında "Sauli Niinistö'nün başkanlığının en önemli kararı NATO'ya katılmaktı." diye yazdı.



Yeni başkanın yalnızca Niinistö ile karşılaştırması değil aynı zamanda onun mirasını devam ettirmesi de bekleniyor.



Bunlardan ilki ve en önemlisi, olası Rus saldırganlığı ve Baltık Denizi bölgesinde artan gerilimler nedeniyle Finlandiya'nın NATO'ya entegrasyonunu yönetmek olacak.



5,6 milyon nüfuslu Finlandiya'da başkanlık seçimlerinde seçmen katılımı genellikle yüzde 70 civarında ya da üzerinde seyrediyor.



Ön verilere göre 1,8 milyondan fazla Finli, yani ülkedeki seçmenlerin yüzde 44'ü erken seçimde oylarını kullandı.