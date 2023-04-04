Finlandiya resmen NATO'da

"İSVEÇ'İN DE YAKINDA NATO'YA ÜYE OLMASINI UMUYORUZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Putin NATO'nun kapısını kapatmak istedi ancak başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, ittifakın dışişleri bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Finlandiy'nın NATO'ya katılımın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğrudan bir sonucu olduğu belirterek, bunun "tarihi bir olay" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun İsveç'in de en kısa sürede ittifaka üye olmasını istediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'yı işgal ederek NATO'nun kapısını kapatmak istedi. Ancak başarısız oldu. Bugün Finlandiya ve İsveç de yakında NATO'nun tam üyesi olacak." dedi.



ABD BAŞKANI BİDEN'DEN İSVEÇ'İN ONAY SÜRECİNİ SONUÇLANDIRMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın ititfaka üye olmasından gurur duyduğunu belirterek, "İsveç'in de NATO'ya katılmasını bekliyoruz. Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in onay sürecini sonuçlandırmasını istiyoruz." dedi.

ÇAVUŞOĞLU İSVEÇLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı ikili bir görüşme yaptı.



Çavuşoğlu yaptığı Twitter paylaşımında, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart." ifadesini kullandı.

