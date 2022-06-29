NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi)

NATO'YA ÜYE ÜLKE SAYISI 32'YE ÇIKIYOR

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde resmi oturum başladı.

Türkiye'nin geçtiğimiz gün Madrid'de İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açan mutabakat dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Günümüzde 30 ülkenin üye olduğu NATO, İsveç ve Finlandiya'nın da katılmasıyla 32 üye sayısına ulaşacak.

NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var.

İşte NATO'daki ülkeler ve katılım tarihleri...