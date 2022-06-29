NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi)

1949'da 12 ülkenin kurucu üyeliğiyle oluşturulan NATO (Kuzey Atlantik Paktı), Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan gelişmelere paralel olarak Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreciyle tekrar gündeme geldi. Peki NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?

Haberler - ntv.com.tr - AFP 29.06.2022 - 13:20 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 13:23

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 1

NATO'YA ÜYE ÜLKE SAYISI 32'YE ÇIKIYOR

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde resmi oturum başladı. 

Türkiye'nin geçtiğimiz gün Madrid'de ve ile imzaladığı iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açan mutabakat dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Günümüzde 30 ülkenin üye olduğu NATO, İsveç ve Finlandiya'nın da katılmasıyla 32 üye sayısına ulaşacak.

NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var.

İşte NATO'daki ülkeler ve katılım tarihleri...

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 2

1949

NATO'nun kurucu üyeleri:

Belçika

Kanada

Danirmarka

Fransa

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 3

1952

Türkiye

Yunanistan

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 4

1955

Batı Almanya (1990 yılında ülkenin birleşmesiyle 'Almanya' olarak birlikte yer alıyor)

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 5

1982

İspanya

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 6

1999

Çekya

Macaristan

Polonya

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 7

2009

Bulgaristan

Estonya

Letonya

Litvanya

Romanya

Slovakya

Slovenya

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 8

2009

Arnavutluk

Hırvatistan

NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi) - 9

2017-2020

Karadağ (2027)

Kuzey Makedonya (2020)

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER