NATO'ya hangi ülkeler üye? (Güncel NATO listesi)

Haberler - ntv.com.tr - AFP 29.06.2022 - 13:20 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 13:23
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde resmi oturum başladı.
Türkiye'nin geçtiğimiz gün Madrid'de İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açan mutabakat dünya basınında geniş yer bulmuştu.
Günümüzde 30 ülkenin üye olduğu NATO, İsveç ve Finlandiya'nın da katılmasıyla 32 üye sayısına ulaşacak.
NATO'ya bir ülkenin katılabilmesi için, birliğin tüm üye ülkelerinin onay vermesi şartı var.
İşte NATO'daki ülkeler ve katılım tarihleri...
NATO'nun kurucu üyeleri:
Belçika
Kanada
Danirmarka
Fransa
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Portekiz
Birleşik Krallık
ABD
Türkiye
Yunanistan
Batı Almanya (1990 yılında ülkenin birleşmesiyle 'Almanya' olarak birlikte yer alıyor)
İspanya
Çekya
Macaristan
Polonya
Bulgaristan
Estonya
Letonya
Litvanya
Romanya
Slovakya
Slovenya
Arnavutluk
Hırvatistan
Karadağ (2027)
Kuzey Makedonya (2020)